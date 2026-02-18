Loto Hall sportive Arbois

Loto

Hall sportive Champ-de-Mars Arbois Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Organisé par l’APEL Ecole Collège Saint Just, animé par Fred, bingo et partie spéciale.

Bons d’achats de 20 à 500 €. 6€ la carte.

Buvette et restauration sur place. .

Hall sportive Champ-de-Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 42 79 58 apelsaintjust@gmail.com

