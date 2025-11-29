Loto Salle des Fêtes Arces
Loto Salle des Fêtes Arces samedi 29 novembre 2025.
Loto
Salle des Fêtes 1 côte de la Volette Arces Charente-Maritime
Tarif :
2 € le carton (1 gratuit pour 10 achetés)
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
L’association Arces Animations vous convie à son loto en soirée !
Salle des Fêtes 1 côte de la Volette Arces 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 53 45 49 arcesanimation@gmail.com
English :
The Arces Animations association invites you to its evening bingo!
German :
Der Verein Arces Animations lädt Sie zu seinem Abendlotto ein!
Italiano :
L’associazione Arces Animations vi invita alla sua tombola serale!
Espanol :
¡La asociación Arces Animations le invita a su bingo nocturno!
L’événement Loto Arces a été mis à jour le 2025-10-24 par Royan Atlantique