Loto Arès
Loto Arès samedi 15 novembre 2025.
Allée du Domaine des Lugees Arès Gironde
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
19h45
De nombreux lots vous y attendent.
Tout public.
Renseignements au 06 17 64 16 83 ou à aresfreedom33@gmail.com
Lieu grande salle du domaine des Lugées. .
Allée du Domaine des Lugees Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 95 84 96
