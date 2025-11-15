Loto Arès

Loto Arès samedi 15 novembre 2025.

Allée du Domaine des Lugees Arès Gironde

De nombreux lots vous y attendent.

Tout public.

Renseignements au 06 17 64 16 83 ou à aresfreedom33@gmail.com

Lieu grande salle du domaine des Lugées. .

Allée du Domaine des Lugees Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 95 84 96

L’événement Loto Arès a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme d’Arès