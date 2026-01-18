Loto Arès
Loto Arès dimanche 1 mars 2026.
Loto
Domaine des Lugées Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Loto avec de nombreux lots dont des bons d’achat de 100 €, 150 €, 200 €. Stand pâtisseries et boissons.
Public adulte Payant.
Renseignements au 06 87 38 29 76 ou par mail à achaquit@gmail.com
Lieu grande salle du domaine des Lugées. .
Domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 29 76 achaquit@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Arès a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Arès