Domaine des Lugées Arès

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Loto avec de nombreux lots dont des bons d’achat de 100 €, 150 €, 200 €. Stand pâtisseries et boissons.

Public adulte Payant.

Renseignements au 06 87 38 29 76 ou par mail à achaquit@gmail.com

Lieu grande salle du domaine des Lugées. .

Domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 29 76 achaquit@gmail.com

