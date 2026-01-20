Loto Argagnon
Loto Argagnon samedi 7 février 2026.
Loto
Salle polyvalente Argagnon Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Ouverture des portes à 18h30.
Plus de 3000€ de lots à gagner. .
Salle polyvalente Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 29 86
English : Loto
