Loto Argelos

Loto

Loto Argelos samedi 28 février 2026.

Loto

Salle des fêtes Argelos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Ouverture des portes. Restauration et buvette sur place. 11 parties avec de nombreux lots dont 1 séjour de 3 jour pour 4 personnes à Port Aventuran des paniers garnis ou encore 1 Switch…   .

Salle des fêtes Argelos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   ama.argelosastis@gmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Argelos a été mis à jour le 2026-02-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran