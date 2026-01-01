LOTO

SALLE DES FETES Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Loto convivial organisé par l’amicale des anciens élèves, avec bons d’achat, nombreux lots, partie enfant, bingo et petite restauration. .

SALLE DES FETES Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 45 80 arnac.amicale@orange.fr

English : LOTO

L’événement LOTO Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2025-12-29 par Terres de Limousin