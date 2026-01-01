LOTO Arnac-la-Poste
LOTO Arnac-la-Poste samedi 10 janvier 2026.
LOTO
SALLE DES FETES Arnac-la-Poste Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Loto convivial organisé par l’amicale des anciens élèves, avec bons d’achat, nombreux lots, partie enfant, bingo et petite restauration. .
SALLE DES FETES Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 45 80 arnac.amicale@orange.fr
