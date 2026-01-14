Loto Arsac-en-Velay

Loto

Salle polyvalente Arsac-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’APE de l’école Yves Coppens vous donne rendez-vous le 1er février pour son traditionnel loto.

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis !

Ouverture des portes à 13h30 (places limitées).

Salle polyvalente Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 47 31 29 ape.arsacenvelay@gmail.com

English :

The APE of the Yves Coppens school invites you to its traditional bingo on February 1.

A convivial moment to share with family and friends!

Doors open at 1:30pm (places are limited).

