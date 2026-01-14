Loto Arsac-en-Velay
Loto Arsac-en-Velay dimanche 1 février 2026.
Loto
Salle polyvalente Arsac-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
L’APE de l’école Yves Coppens vous donne rendez-vous le 1er février pour son traditionnel loto.
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis !
Ouverture des portes à 13h30 (places limitées).
Salle polyvalente Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 47 31 29 ape.arsacenvelay@gmail.com
English :
The APE of the Yves Coppens school invites you to its traditional bingo on February 1.
A convivial moment to share with family and friends!
Doors open at 1:30pm (places are limited).
L’événement Loto Arsac-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay