Loto Aspach-Michelbach samedi 15 novembre 2025.
Loto
Rue principale Aspach-Michelbach Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
De super lots à gagner, une ambiance joyeuse et de quoi se régaler sur place le loto à ne pas manquer !
Envie de jouer et de gagner ? Participez à un loto festif rempli de surprises et repartez peut-être avec un Chromebook, un baptême en parapente ou de délicieux paniers garnis. Ambiance conviviale garantie avec buvette et restauration sur place ! .
Rue principale Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 46 91 56 80 michelbachtt@gmail.com
English :
With great prizes to be won, a fun atmosphere and plenty of food on the premises, this is one bingo you won’t want to miss!
German :
Es gibt tolle Preise zu gewinnen, eine fröhliche Atmosphäre und Leckereien vor Ort: das Lotto, das man nicht verpassen sollte!
Italiano :
Con fantastici premi in palio, una grande atmosfera e un’ampia offerta di cibo e bevande sul posto, questo è un bingo da non perdere!
Espanol :
Con grandes premios para ganar, un gran ambiente y mucha comida y bebida en el local, ¡este es un bingo que no querrá perderse!
L’événement Loto Aspach-Michelbach a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay