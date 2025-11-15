Loto Associatif pour la protection de l’environnement Salle des fêtes Solérieux

Loto Associatif pour la protection de l’environnement

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

Le loto est organisé par l’association Natura Resilire qui est une association de protection de l’environnement.

+33 7 86 35 75 62 naturaresilire.asso@gmail.com

English :

The bingo is organized by Natura Resilire, an environmental protection association.

German :

Die Lotterie wird von der Vereinigung Natura Resilire organisiert, die sich für den Umweltschutz einsetzt.

Italiano :

La tombola è organizzata da Natura Resilire, un’associazione di tutela ambientale.

Espanol :

El bingo está organizado por Natura Resilire, una asociación de protección del medio ambiente.

