Loto Associatif pour la protection de l’environnement Salle des fêtes Solérieux samedi 15 novembre 2025.
Début : 2025-11-15 18:00:00
fin : 2025-11-15 21:30:00
2025-11-15
Le loto est organisé par l’association Natura Resilire qui est une association de protection de l’environnement.
Salle des fêtes 100 rue de la Lance Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 35 75 62 naturaresilire.asso@gmail.com
English :
The bingo is organized by Natura Resilire, an environmental protection association.
German :
Die Lotterie wird von der Vereinigung Natura Resilire organisiert, die sich für den Umweltschutz einsetzt.
Italiano :
La tombola è organizzata da Natura Resilire, un’associazione di tutela ambientale.
Espanol :
El bingo está organizado por Natura Resilire, una asociación de protección del medio ambiente.
