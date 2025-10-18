Loto associatif Saint-Hippolyte
Loto associatif Saint-Hippolyte samedi 18 octobre 2025.
Loto associatif
Salle des fêtes Saint-Hippolyte Doubs
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18 23:30:00
2025-10-18
Organisé par l’association MVT Ouverture des portes 18h30 début des jeux 20h. De nombreux lots a gagné un week-end pour 2 avec petit déjeuner, des électroménagers, des bons d’achats, des paniers garnis et pleins d’autres surprises. Buvette et petite restauration sur place .
Salle des fêtes Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 24 23 40
