Loto associatif Saint-Hippolyte

Loto associatif Saint-Hippolyte samedi 18 octobre 2025.

Loto associatif

Salle des fêtes Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 23:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Organisé par l’association MVT Ouverture des portes 18h30 début des jeux 20h. De nombreux lots a gagné un week-end pour 2 avec petit déjeuner, des électroménagers, des bons d’achats, des paniers garnis et pleins d’autres surprises. Buvette et petite restauration sur place .

Salle des fêtes Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 24 23 40

English : Loto associatif

German : Loto associatif

L’événement Loto associatif Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER