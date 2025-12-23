LOTO ASSOCIATION LAS FLAMENCAS SEVILLANAS GARDIOLE Mireval
LOTO ASSOCIATION LAS FLAMENCAS SEVILLANAS GARDIOLE Mireval dimanche 11 janvier 2026.
LOTO ASSOCIATION LAS FLAMENCAS SEVILLANAS GARDIOLE
20 Avenue de Verdun Mireval Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
LOTO de notre association. Ouverture des portes à 14h00. Nombreux lots Bons d’achats, Air Fryer, Jambons, Deux Surprises, Tombola. Buvette, petite restauration. P
LOTO de notre association. Ouverture des portes à 14h00. Nombreux lots Bons d’achats, Air Fryer, Jambons, Deux Surprises, Tombola. Buvette, petite restauration.Prix des cartons 3€ le carton 12€ les 6 cartons 18€ les 12 cartons .
20 Avenue de Verdun Mireval 34110 Hérault Occitanie +33 6 10 43 62 74 lasflamencas.mireval@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our association’s LOTO. Doors open at 2pm. Lots of prizes: Vouchers, Air Fryer, Hams, Two Surprises, Tombola. Refreshments and snacks. P
L’événement LOTO ASSOCIATION LAS FLAMENCAS SEVILLANAS GARDIOLE Mireval a été mis à jour le 2025-12-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE