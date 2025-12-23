LOTO ASSOCIATION LAS FLAMENCAS SEVILLANAS GARDIOLE Mireval

LOTO ASSOCIATION LAS FLAMENCAS SEVILLANAS GARDIOLE

20 Avenue de Verdun Mireval Hérault

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

LOTO de notre association. Ouverture des portes à 14h00. Nombreux lots Bons d’achats, Air Fryer, Jambons, Deux Surprises, Tombola. Buvette, petite restauration.Prix des cartons 3€ le carton 12€ les 6 cartons 18€ les 12 cartons .

20 Avenue de Verdun Mireval 34110 Hérault Occitanie +33 6 10 43 62 74 lasflamencas.mireval@gmail.com

English :

Our association’s LOTO. Doors open at 2pm. Lots of prizes: Vouchers, Air Fryer, Hams, Two Surprises, Tombola. Refreshments and snacks. P

