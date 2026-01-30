LOTO ASSOCIATION LES AMIS DE CAPIMONT Hérépian
LOTO ASSOCIATION LES AMIS DE CAPIMONT Hérépian dimanche 22 février 2026.
LOTO ASSOCIATION LES AMIS DE CAPIMONT
Rue Jules Ferry Hérépian Hérault
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Dimanche 22 Février Espace Jules Ferry 16 h 30
LOTO Organisé par Les Amis de Capimont
Renseignements 04.67.95.82.47 06.74.69.05.92
Rue Jules Ferry Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 82 47
English :
Sunday, February 22 Espace Jules Ferry 4:30 pm
LOTO Organized by Les Amis de Capimont
Information 04.67.95.82.47 06.74.69.05.92
L’événement LOTO ASSOCIATION LES AMIS DE CAPIMONT Hérépian a été mis à jour le 2026-01-28 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB