Loto Salle des Fêtes Athis-Val de Rouvre

Loto Salle des Fêtes Athis-Val de Rouvre samedi 15 novembre 2025.

Loto

Salle des Fêtes Athis de l’Orne Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Loto ouvert à tout public

Ouverture des portes à 19h et début à 20h30

A gagner de NOMBREUX BONS D’ACHATS et BEAUX LOTS!

Dimanche 16 novembre: Loto des ENFANTS

Réserver uniquement aux enfants de 3 à 18 ans; ils peuvent être accompagné d’un adulte.

L’adulte peut jouer mais le lot gagné sera remis à l’enfant.

Ouverture des portes à 14h30 et début à 15h

A gagner de NOMBREUX BONS D’ACHATS et BEAUX LOTS! .

Salle des Fêtes Athis de l’Orne Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 6 19 72 63 60 comite-des-fetes0989@orange.fr

