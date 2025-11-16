Loto Salle des Fêtes Athis-Val de Rouvre
Salle des Fêtes Athis de l’Orne Athis-Val de Rouvre Orne
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Loto des ENFANTS
Réserver uniquement aux enfants de 3 à 18 ans; ils peuvent être accompagné d’un adulte.
L’adulte peut jouer mais le lot gagné sera remis à l’enfant.
Ouverture des portes à 14h30 et début à 15h
A gagner de NOMBREUX BONS D’ACHATS et BEAUX LOTS! .
Salle des Fêtes Athis de l’Orne Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 6 19 72 63 60 comite-des-fetes0989@orange.fr
