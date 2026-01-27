Loto au profit de la lutte contre le cancer Salle municipale Étaules
Loto au profit de la lutte contre le cancer
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime
Début : 2026-02-08 14:00:00
2026-02-08
Loto à 14h (ouverture des portes au public à 13h30).
Nombreux lots à gagner
Salle omnisports
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 93 54
English :
Lotto at 2pm (doors open to the public at 1:30pm).
Many prizes to be won
Sports hall
