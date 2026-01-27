Loto au profit de la lutte contre le cancer Salle municipale Étaules

Loto au profit de la lutte contre le cancer

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Loto à 14h (ouverture des portes au public à 13h30).

Nombreux lots à gagner

Salle omnisports

.

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 93 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lotto at 2pm (doors open to the public at 1:30pm).

Many prizes to be won

Sports hall

L’événement Loto au profit de la lutte contre le cancer Étaules a été mis à jour le 2026-01-27 par Mairie d’Etaules