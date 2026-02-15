Loto au profit de l’Association Escapade Saint-Christophe-sur-Roc

Loto au profit de l’Association Escapade

Dimanche 17 février à 20h15, venez soutenir les associations dans leur projets.

Isabelle organise une soirée Loto, à la Salle de Montplaisir.

.Venez nombreux ! Nous avons besoin de vous !

Réservations auprès d’Isabelle au 06 22 79 95 73 .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73

