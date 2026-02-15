Loto au profit de l’Association Escapade Saint-Christophe-sur-Roc
Loto au profit de l’Association Escapade
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : – –
Dimanche 17 février à 20h15, venez soutenir les associations dans leur projets.
Isabelle organise une soirée Loto, à la Salle de Montplaisir.
.Venez nombreux ! Nous avons besoin de vous !
Réservations auprès d’Isabelle au 06 22 79 95 73 .
