Loto au profit des enfants du RPI Moissannes/Sauviat sur Vige salle Phénix Moissannes dimanche 1 février 2026.
Loto au profit des enfants du RPI Moissannes/Sauviat sur Vige
salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
De nombreux lots à gagner dont: palettes de 72 sacs de granulés, BA 250€ Leclerc, cartes carburant 50€ et 100€, jambon sec, aspi laveur détacheur, enceinte Aléxia, station météo…
1 partie enfants -12 ans gratuite (appareil photo Fujifilm, enceinte karaoké…)
Buvette, sandwichs, gâteaux, crêpes sur place.
Réservation par sms. .
salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 05 79 bureauamicalelaiquemoissannes@gmail.com
