Loto au profit des enfants du RPI Moissannes/Sauviat sur Vige salle Phénix Moissannes

Loto au profit des enfants du RPI Moissannes/Sauviat sur Vige

salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

De nombreux lots à gagner dont: palettes de 72 sacs de granulés, BA 250€ Leclerc, cartes carburant 50€ et 100€, jambon sec, aspi laveur détacheur, enceinte Aléxia, station météo…

1 partie enfants -12 ans gratuite (appareil photo Fujifilm, enceinte karaoké…)

Buvette, sandwichs, gâteaux, crêpes sur place.

Réservation par sms. .

salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 05 79 bureauamicalelaiquemoissannes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto au profit des enfants du RPI Moissannes/Sauviat sur Vige Moissannes a été mis à jour le 2026-01-13 par Terres de Limousin