Loto au profit du Téléthon Maison de quartier de Carro Martigues

Loto au profit du Téléthon
Samedi 6 décembre 2025 à partir de 16h.
Ouverture des portes à 15h. Maison de quartier de Carro Carro Martigues Bouches-du-Rhône
La Maison de quartier de Carro, organise son loto au profit de AFM Téléthon. Rendez-vous à la Maison de Carro.Familles
Buvette et goûter sur place. .
Maison de quartier de Carro Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 61 30 mqcarro@aacs-martigues.org
English :
The Maison de quartier de Carro is holding a bingo in aid of AFM Téléthon. Meet at the Maison de Carro.
German :
Das Maison de quartier de Carro, organisiert sein Lotto zugunsten von AFM Téléthon. Treffpunkt: Maison de Carro.
Italiano :
La Maison de quartier de Carro organizza una tombola a favore di AFM Téléthon. Appuntamento alla Maison de Carro.
Espanol :
La Maison de quartier de Carro organiza un bingo a beneficio de AFM Téléthon. Cita en la Maison de Carro.
