Loto au profit du Téléthon Vatan dimanche 30 novembre 2025.
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Début : Dimanche 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Le Comité des Fêtes de Vatan organise un grand Loto au profit du Téléthon le dimanche 30 novembre 2025.
Animation par Florence.
Nombreux lots et bons d’achat, plus de 3000 euros de lots !
Buffet et buvette sur place. .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 17 73 02
English :
The Comité des Fêtes de Vatan is organizing a big Loto in aid of the Telethon on Sunday November 30, 2025.
German :
Das Festkomitee von Vatan organisiert am Sonntag, den 30. November 2025, ein großes Lotto zugunsten des Telethon.
Italiano :
Il Comitato delle Feste di Vatan organizza una grande lotteria a favore di Telethon domenica 30 novembre 2025.
Espanol :
El Comité des Fêtes de Vatan organiza el domingo 30 de noviembre de 2025 una gran lotería a beneficio del Teletón.
