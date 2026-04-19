Loto Aumagne
Loto Aumagne dimanche 19 avril 2026.
Aumagne
Loto
Salle des Fêtes La Gare Aumagne Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
2 Euros le carton 1,80 euro à partir du 16eme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Venez partager un moment convivial
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Salle des Fêtes La Gare Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 28 92 29
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L’événement Loto Aumagne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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