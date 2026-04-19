Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Aumagne

Loto Aumagne dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Salle des Fêtes La Gare

Ville : 17770 Aumagne

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 2 2 2 Euros le carton 1,80 euro à partir du 16eme

Aumagne

Loto

Salle des Fêtes La Gare Aumagne Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

2 Euros le carton 1,80 euro à partir du 16eme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Venez partager un moment convivial
  .

Salle des Fêtes La Gare Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 28 92 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Loto Aumagne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Aumagne (Charente-Maritime)