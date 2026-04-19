Aumagne

Loto

Salle des Fêtes La Gare Aumagne Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

2 Euros le carton 1,80 euro à partir du 16eme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:30:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

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Salle des Fêtes La Gare Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 28 92 29

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English :

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L’événement Loto Aumagne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge