Loto Aurouër

Loto Aurouër dimanche 22 février 2026.

Loto

Salle des fêtes Aurouër Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22

Loto est organisé par l’association Amifêtes à Aurouër.
  .

Salle des fêtes Aurouër 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 30 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the Amifêtes association in Aurouër.

L’événement Loto Aurouër a été mis à jour le 2026-02-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région