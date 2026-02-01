Loto Aurouër
Loto Aurouër dimanche 22 février 2026.
Loto
Salle des fêtes Aurouër Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Loto est organisé par l’association Amifêtes à Aurouër.
Salle des fêtes Aurouër 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 30 75
English :
Loto organized by the Amifêtes association in Aurouër.
