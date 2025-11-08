Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Authevernes

Salle des fêtes Authevernes Eure

Début : 2025-11-08 19:00:00
Liste des lots Tv Led 55 4K, séjour camping, aspirateur, airfryer et des bons d’achat.
Tombola, buvette et restauration sur place.   .

Salle des fêtes Authevernes 27420 Eure Normandie +33 6 78 95 35 30  comite.authevernes@gmail.com

