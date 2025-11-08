Loto Authevernes
Loto Authevernes samedi 8 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes Authevernes Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Liste des lots Tv Led 55 4K, séjour camping, aspirateur, airfryer et des bons d’achat.
Tombola, buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Authevernes 27420 Eure Normandie +33 6 78 95 35 30 comite.authevernes@gmail.com
English : Loto
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto Authevernes a été mis à jour le 2025-10-25 par Vexin Normand Tourisme