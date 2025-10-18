LOTO Autignac
LOTO Autignac samedi 18 octobre 2025.
LOTO
Autignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Loto au profit de la Ligue Contre le Cancer à 21h à la salle Marc Cassot. Tombola, 30 parties, buvette, quines, doubles-quines, 5 cartons pleins. (Jambons, longes de porc, volailles, plateaux de charcuterie et de grillade… Bons d’achat de 40 80 100€ dans les commerces de votre choix).
Bingo, venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé !
.
Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 44 11
English :
Lotto in aid of the Ligue Contre le Cancer at 9pm in the Salle Marc Cassot. Tombola, 30 games, refreshments, quines, double-quines, 5 full boxes (hams, pork loins, poultry, charcuterie and grilled meat platters…). 40 80 100? vouchers in the shops of your choice).
Bingo, come one, come all we’ll give you a warm welcome!
German :
Lotto zu Gunsten der Krebsliga um 21 Uhr im Marc Cassot-Saal. Tombola, 30 Spiele, Getränkestand, Quines, Doppelquines, 5 volle Kartons (Schinken, Schweinelende, Geflügel, Wurst- und Grillplatten…). Einkaufsgutscheine im Wert von 40, 80, 100 ? in Geschäften Ihrer Wahl).
Bingo, kommen Sie zahlreich, der beste Empfang wird für Sie reserviert sein!
Italiano :
Lotto a favore della Ligue Contre le Cancer alle 21.00 nella Salle Marc Cassot. Tombola, 30 giochi, bar, quine, doppie quine, 5 casse complete (prosciutti, lombi di maiale, pollame, taglieri di salumi e carne alla griglia, ecc.) 40 80 100? buoni in negozi a scelta).
Bingo, venite tutti, vi daremo un caloroso benvenuto!
Espanol :
Lotería a beneficio de la Liga contra el Cáncer a las 21.00 h en la sala Marc Cassot. Tómbola, 30 juegos, bar de refrescos, quines, quines dobles, 5 cajas completas (jamones, lomos de cerdo, aves de corral, charcutería y platos de carne a la parrilla, etc.). Vales de 40 80 100? en las tiendas de su elección).
Bingo, venga uno, vengan todos, ¡le daremos una calurosa bienvenida!
