LOTO Autignac
LOTO Autignac samedi 1 novembre 2025.
LOTO
Chemin de la Bastide Autignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Loto de la pétanque à 21h00 à la salle Marc Cassot.
Chemin de la Bastide Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 44 11
English :
Loto organized by the Donneur de sang association at 9:00 pm in the Salle Marc Cassot.
German :
Lotto des Vereins Donneur de sang (Blutspender) um 21.00 Uhr im Marc Cassot-Saal.
Italiano :
Lotto di petanque alle 21.00 nella Salle Marc Cassot.
Espanol :
Loto organizado por la asociación Donneur de sang a las 21.00 h en la sala Marc Cassot.
L’événement LOTO Autignac a été mis à jour le 2025-10-21 par 34 OT AVANT-MONTS