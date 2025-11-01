LOTO Autignac

LOTO Autignac samedi 1 novembre 2025.

LOTO

Chemin de la Bastide Autignac Hérault

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Loto de la pétanque à 21h00 à la salle Marc Cassot.

Chemin de la Bastide Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 44 11

English :

Loto organized by the Donneur de sang association at 9:00 pm in the Salle Marc Cassot.

German :

Lotto des Vereins Donneur de sang (Blutspender) um 21.00 Uhr im Marc Cassot-Saal.

Italiano :

Lotto di petanque alle 21.00 nella Salle Marc Cassot.

Espanol :

Loto organizado por la asociación Donneur de sang a las 21.00 h en la sala Marc Cassot.

