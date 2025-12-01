LOTO Autignac
LOTO Autignac samedi 27 décembre 2025.
LOTO
Chemin de la Bastide Autignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Loto de l’association Autignac en Fête à 21h00 à la salle Marc Cassot.
Chemin de la Bastide Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 44 11
English :
Loto by the Autignac en Fête association at 9pm in the Salle Marc Cassot.
German :
Lotto des Vereins Autignac en Fête um 21.00 Uhr im Saal Marc Cassot.
Italiano :
Lotteria organizzata dall’associazione Autignac en Fête alle 21.00 nella Salle Marc Cassot.
Espanol :
Loto organizado por la asociación Autignac en Fête a las 21.00 h en la sala Marc Cassot.
L’événement LOTO Autignac a été mis à jour le 2025-10-22 par 34 OT AVANT-MONTS