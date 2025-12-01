LOTO Autignac

LOTO Autignac samedi 27 décembre 2025.

LOTO

Chemin de la Bastide Autignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Loto de l’association Autignac en Fête à 21h00 à la salle Marc Cassot.

Chemin de la Bastide Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 44 11

English :

Loto by the Autignac en Fête association at 9pm in the Salle Marc Cassot.

German :

Lotto des Vereins Autignac en Fête um 21.00 Uhr im Saal Marc Cassot.

Italiano :

Lotteria organizzata dall’associazione Autignac en Fête alle 21.00 nella Salle Marc Cassot.

Espanol :

Loto organizado por la asociación Autignac en Fête a las 21.00 h en la sala Marc Cassot.

L’événement LOTO Autignac a été mis à jour le 2025-10-22 par 34 OT AVANT-MONTS