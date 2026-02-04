LOTO Avallon
LOTO Avallon samedi 14 mars 2026.
Rue Mathé Avallon Yonne
Tarif : 6 – 6 – 25 EUR
Début : 2026-03-14 13:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
1er loto organisé par l’école des Chaumes. De nombreux lots à gagner soit plus de 2500€ de lots ( vol en montgolfière, air fryer, repas et nuit au Moulin des Templiers, entrées parcs, shooting photos, électroménager, controles techniques,vin…..Petite restauration & buvette ( pas de carte bancaire) .
Rue Mathé Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 91 24 64
