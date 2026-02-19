Loto avec familles rurales Luant
34 Route de la Crousille Luant Indre
Samedi 2026-03-07
L’Association Familles Rurales Luant-La Pérouille organise son loto.
Loto animé par Christine. Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h.
+ de 800€ de bons d’achats, TV 127 cm, débroussailleuse, taille haies, vidéoprojecteur, karcher, radio vintage, friteuse air-fryer, parties apéros, repas à La Rigolette, sac garni, couette, crêpière, corbeille de fruits, imprimante, bouilloire, …
Partie enfant gratuite, un carton offert à tout participant. 20 .
34 Route de la Crousille Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 26 16 00 58
