Loto avec familles rurales Luant

Loto avec familles rurales

34 Route de la Crousille Luant Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

L’Association Familles Rurales Luant-La Pérouille organise son loto.

Loto animé par Christine. Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h.

+ de 800€ de bons d’achats, TV 127 cm, débroussailleuse, taille haies, vidéoprojecteur, karcher, radio vintage, friteuse air-fryer, parties apéros, repas à La Rigolette, sac garni, couette, crêpière, corbeille de fruits, imprimante, bouilloire, …

Partie enfant gratuite, un carton offert à tout participant. 20 .

34 Route de la Crousille Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 26 16 00 58

