Loto avec loto perso Salle polyvalente Maen Roch

Salle polyvalente Saint-Germain-en-Coglès Maen Roch Ille-et-Vilaine
15 novembre 2025 20:00:00
15 novembre 2025
2025-11-15
Organisé par le Fougères football Club
Ouverture des portes à 18h00
2 200€ de Lots et Bons d’achats à gagner
– 1 Bon d’achat de 500€
– 1 Bon d’achat de 120 €
– 3 Bons d’achats de 100 €
– 2 Bons d’achats de 80€
– Bons d’achats de 50€
– Bons d’achats de 40€
– Bons d’achats de 30€
Et de nombreux autres lots…
Buvette et restauration sur place .
Salle polyvalente Saint-Germain-en-Coglès Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 37 94 71
