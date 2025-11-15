Loto avec loto perso Salle polyvalente Maen Roch

Loto avec loto perso

Salle polyvalente Saint-Germain-en-Coglès Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Organisé par le Fougères football Club

Ouverture des portes à 18h00

2 200€ de Lots et Bons d’achats à gagner

– 1 Bon d’achat de 500€

– 1 Bon d’achat de 120 €

– 3 Bons d’achats de 100 €

– 2 Bons d’achats de 80€

– Bons d’achats de 50€

– Bons d’achats de 40€

– Bons d’achats de 30€

Et de nombreux autres lots…

Buvette et restauration sur place .

Salle polyvalente Saint-Germain-en-Coglès Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 37 94 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto avec loto perso Maen Roch a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne