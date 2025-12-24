Loto avec l’Union Sportive de La Roche l’Abeille, La Roche-l’Abeille

Loto avec l’Union Sportive de La Roche l’Abeille

Salle polyvalente La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez passer un bon moment et tentez de gagner un des nombreux lots. 15 parties à la landaise. Bourriche 30 lots. .

Salle polyvalente La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 80 51

