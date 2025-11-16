LOTO AVEC ORDINATEUR Salle des fêtes Le Malzieu-Ville
LOTO AVEC ORDINATEUR Salle des fêtes Le Malzieu-Ville dimanche 16 novembre 2025.
LOTO AVEC ORDINATEUR
Salle des fêtes Place du foirail Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Demi-journée
Date : 2025-11-16 14:00:00
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
L’école Publique du Malzieu-Ville organise son loto le dimanche 16 novembre.
Venez nombreux à partir de 14h à la salle des fêtes du Malzieu-Ville.
De superbes lots à gagner !
Premier lot 1 bon d’achat de 500 € !
Salle des fêtes Place du foirail Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73
English :
Le Malzieu-Ville public school is organizing its bingo on Sunday November 16.
Come and join us from 2pm at the Salle des Fêtes in Le Malzieu-Ville.
Great prizes to be won!
First prize: 1 voucher worth 500 ? !
German :
Die öffentliche Schule von Malzieu-Ville organisiert am Sonntag, den 16. November, ihr Lotto.
Kommen Sie zahlreich ab 14 Uhr in den Festsaal von Malzieu-Ville.
Es gibt tolle Preise zu gewinnen!
Erster Preis: 1 Einkaufsgutschein über 500 ?
Italiano :
La scuola pubblica di Le Malzieu-Ville organizza la tombola domenica 16 novembre.
Partecipate a partire dalle 14:00 presso la Salle des Fêtes di Le Malzieu-Ville.
In palio grandi premi!
Primo premio: 1 buono del valore di 500 euro!
Espanol :
El colegio público de Le Malzieu-Ville celebra su bingo el domingo 16 de noviembre.
Acuda a partir de las 14:00 horas a la Sala de Fiestas de Le Malzieu-Ville.
¡Podrás ganar fantásticos premios!
Primer premio: ¡1 vale por valor de 500 euros!
