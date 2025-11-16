LOTO AVEC ORDINATEUR Salle des fêtes Le Malzieu-Ville

LOTO AVEC ORDINATEUR

Salle des fêtes Place du foirail Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’école Publique du Malzieu-Ville organise son loto le dimanche 16 novembre.

Venez nombreux à partir de 14h à la salle des fêtes du Malzieu-Ville.

De superbes lots à gagner !

Premier lot 1 bon d’achat de 500 € !

L’école Publique du Malzieu-Ville organise son loto le dimanche 16 novembre.

Venez nombreux à partir de 14h à la salle des fêtes du Malzieu-Ville.

De superbes lots à gagner !

Premier lot 1 bon d’achat de 500 € ! .

Salle des fêtes Place du foirail Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73

English :

Le Malzieu-Ville public school is organizing its bingo on Sunday November 16.

Come and join us from 2pm at the Salle des Fêtes in Le Malzieu-Ville.

Great prizes to be won!

First prize: 1 voucher worth 500 ? !

German :

Die öffentliche Schule von Malzieu-Ville organisiert am Sonntag, den 16. November, ihr Lotto.

Kommen Sie zahlreich ab 14 Uhr in den Festsaal von Malzieu-Ville.

Es gibt tolle Preise zu gewinnen!

Erster Preis: 1 Einkaufsgutschein über 500 ?

Italiano :

La scuola pubblica di Le Malzieu-Ville organizza la tombola domenica 16 novembre.

Partecipate a partire dalle 14:00 presso la Salle des Fêtes di Le Malzieu-Ville.

In palio grandi premi!

Primo premio: 1 buono del valore di 500 euro!

Espanol :

El colegio público de Le Malzieu-Ville celebra su bingo el domingo 16 de noviembre.

Acuda a partir de las 14:00 horas a la Sala de Fiestas de Le Malzieu-Ville.

¡Podrás ganar fantásticos premios!

Primer premio: ¡1 vale por valor de 500 euros!

L’événement LOTO AVEC ORDINATEUR Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2025-11-06 par 48-OT Margeride en Gévaudan