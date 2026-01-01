Loto: AVF Salon-de-Provence Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto: AVF Salon-de-Provence

Dimanche 18 janvier 2026 de 14h à 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

2026-01-18

Les lotos sont de retour ! L’AVF Salon de Provence organise son loto à l’Espace Charles Trenet.

Dimanche 18 Janvier 2026. Ouverture des portes à 14h.

De nombreux lots sont à gagner! .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 00 63

English :

The bingo is back! The AVF Salon de Provence organizes its bingo at the Espace Charles Trenet.

L’événement Loto: AVF Salon-de-Provence Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Salon de Provence