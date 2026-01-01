Loto: AVF Salon-de-Provence Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Loto: AVF Salon-de-Provence Espace Charles Trenet Salon-de-Provence dimanche 18 janvier 2026.
Loto: AVF Salon-de-Provence
Dimanche 18 janvier 2026 de 14h à 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Début : 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
2026-01-18
Les lotos sont de retour ! L’AVF Salon de Provence organise son loto à l’Espace Charles Trenet.
Dimanche 18 Janvier 2026. Ouverture des portes à 14h.
De nombreux lots sont à gagner! .
Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 00 63
English :
The bingo is back! The AVF Salon de Provence organizes its bingo at the Espace Charles Trenet.
L’événement Loto: AVF Salon-de-Provence Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Salon de Provence