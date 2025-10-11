Loto Salle la Sablière Ayguemorte-les-Graves
Loto
Salle la Sablière 58 Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves Gironde
Tarif : – –
Date :
Loto organisé par le club de pétanque.
Nombreux lots. Bons d’achat de 200€, de 50€ et de 40€.
Lot de viande, jambons etc… .
