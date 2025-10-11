Loto Salle la Sablière Ayguemorte-les-Graves

Loto Salle la Sablière Ayguemorte-les-Graves samedi 11 octobre 2025.

Loto

Salle la Sablière 58 Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves Gironde

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Loto organisé par le club de pétanque.

Nombreux lots. Bons d’achat de 200€, de 50€ et de 40€.

Lot de viande, jambons etc… .

Salle la Sablière 58 Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 06 01 18

