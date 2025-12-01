Loto Rue de l’Abbé Mansuy Badonviller

Loto

Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Loto organisé par l’Association Familles Rurales de Badonviller avec buvette et petite restauration sur place.

Tarifs: 4€ pour 1 carton ; 10€ pour 3 cartons ; 20€ pour 8 cartons ; 1 carton offert à tous les adhérents Familles Rurales.

Plus de 2000€ de lots à gagner et de nombreux bons d’achats! Ouverture des portes à 19h, début des parties à 20h.

Informations et inscriptions au 06 37 13 36 01Tout public

.

Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 13 36 01

English :

Loto organized by the Association Familles Rurales de Badonviller with refreshments and snacks on site.

Prices: 4? for 1 card; 10? for 3 cards; 20? for 8 cards; 1 card free for all Familles Rurales members.

More than 2,000? of prizes to be won, plus numerous vouchers! Doors open at 7pm, games start at 8pm.

Information and registration: 06 37 13 36 01

L’événement Loto Badonviller a été mis à jour le 2025-11-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS