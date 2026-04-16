Balaruc-les-Bains

LOTO

Rue de la Douane Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Les bénévoles du Comité des Fêtes de Balaruc les Bains proposent un loto…Que vous soyez chanceux ou simplement là pour vous amuser, tout le monde est le bienvenuN’hésitez pas à venir en famille ou entre amis pour partager ce moment agréable avec nous. On vous attend nombreux !

Les bénévoles du Comité des Fêtes de Balaruc les Bains proposent un loto…Que vous soyez chanceux ou simplement là pour vous amuser, tout le monde est le bienvenuN’hésitez pas à venir en famille ou entre amis pour partager ce moment agréable avec nous. On vous attend nombreux ! .

Rue de la Douane Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 7 61 79 15 21

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English : LOTO

Volunteers from the Comité des Fêtes de Balaruc les Bains are organizing a lotto…Whether you’re lucky or just there to have fun, everyone’s welcomeDon’t hesitate to come with family or friends to share this pleasant moment with us. We look forward to seeing you there!

L’événement LOTO Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE