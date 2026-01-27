Loto barjo L’Escale à bière Bellegarde-en-Diois

Loto barjo

L’Escale à bière 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Loto au profit de l’école de Bellegarde-en-Diois, avec petite restauration sucrée et salée préparée par l’association des parents d’élèves.

English :

Loto in aid of the Bellegarde-en-Diois school, with sweet and savoury snacks prepared by the parents? association.

