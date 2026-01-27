Loto barjo L’Escale à bière Bellegarde-en-Diois
Loto barjo L’Escale à bière Bellegarde-en-Diois samedi 21 février 2026.
Loto barjo
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Loto au profit de l’école de Bellegarde-en-Diois, avec petite restauration sucrée et salée préparée par l’association des parents d’élèves.
L’Escale à bière 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 88 14 96
English :
Loto in aid of the Bellegarde-en-Diois school, with sweet and savoury snacks prepared by the parents? association.
