Loto Baudemont

Loto organisé par l’association « Les amis de la Chapelle de Dun ».

Loto en 15 parties avec tirage au carton plein

Plus de 2500 € de lots dont 4 bons d’achat de 250 €

Prix

8 € la carte; 13 € les 2; 20 € les 4; 5 € la carte supplémentaire

Ouverture des portes à 13 h; début des parties à 14 h .

Salle des fêtes Baudemont 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 70 46 93 rene.dufoux@orange.fr

