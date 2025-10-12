Loto Baudemont
Loto Baudemont dimanche 12 octobre 2025.
Loto
Salle des fêtes Baudemont Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Début : 2025-10-12 13:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Loto organisé par l’association « Les amis de la Chapelle de Dun ».
Loto en 15 parties avec tirage au carton plein
Plus de 2500 € de lots dont 4 bons d’achat de 250 €
Prix
8 € la carte; 13 € les 2; 20 € les 4; 5 € la carte supplémentaire
Ouverture des portes à 13 h; début des parties à 14 h .
Salle des fêtes Baudemont 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 70 46 93 rene.dufoux@orange.fr
