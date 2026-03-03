Loto Beauchamps
Loto Beauchamps dimanche 12 avril 2026.
Loto
1 Route d’Embreville Beauchamps Somme
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Lots Bons d’achat de 400€, 150€, 100€, 80€, 25€, 15€, 10€).
Buvette et restauration sur place.
2€ la carton | 10€ les 6 cartons | 20€ les 14 cartons.
Ouverture des portes à 12h.
Animé par Richard et Nounou.
1 Route d’Embreville Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France +33 6 20 29 44 13
English :
Prizes: vouchers worth 400?, 150?, 100?, 80?, 25?, 15?, 10?).
Refreshments and catering on site.
2? per box | 10? per 6 boxes | 20? per 14 boxes.
Doors open at 12 noon.
Hosted by Richard and Nounou.
L’événement Loto Beauchamps a été mis à jour le 2026-03-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS