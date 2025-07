LOTO Beaufort

LOTO Beaufort samedi 26 juillet 2025.

LOTO

Parking Boulodrome Cour de la Mairie Beaufort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

À tous les amoureux du jeu et de la chance !

Rejoignez-nous pour une grande soirée loto pleine de surprises !

.

Parking Boulodrome Cour de la Mairie Beaufort 34210 Hérault Occitanie bibliothequebeaufort34@gmail.com

English :

To all lovers of gambling and luck!

Join us for a great lotto evening full of surprises!

German :

An alle, die das Spiel und das Glück lieben!

Begleiten Sie uns zu einem großen Lottoabend voller Überraschungen!

Italiano :

A tutti gli amanti del gioco e della fortuna!

Unisciti a noi per una grande serata del lotto piena di sorprese!

Espanol :

¡A todos los amantes del juego y la suerte!

¡Únete a nosotros para una gran noche de lotería llena de sorpresas!

