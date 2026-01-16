Loto

L’école privée de Beaulieu organise son Loto annuel le dimanche 8 Février 2026 à la salle des fêtes à 14h.

A gagner, une Switch 2, Vol en Mongolfiere, Tireuse à bière, Bon achat de 150 €, Bon achat King Jouet 100 € et de nombreux autres lots.

Salle Polyvalente Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apelbeaulieu43@gmail.com

English :

The Beaulieu private school organizes its annual Loto on Sunday February 8, 2026 at the Salle des Fêtes at 2pm.

Prizes up for grabs include a Switch 2, a hot-air balloon flight, a beer tapping machine, a 150? gift voucher, a 100? King Jouet gift voucher and many other prizes.

L’événement Loto Beaulieu a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay