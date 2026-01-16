Loto Beaulieu
Loto Beaulieu dimanche 8 février 2026.
Loto
Salle Polyvalente Beaulieu Haute-Loire
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
L’école privée de Beaulieu organise son Loto annuel le dimanche 8 Février 2026 à la salle des fêtes à 14h.
A gagner, une Switch 2, Vol en Mongolfiere, Tireuse à bière, Bon achat de 150 €, Bon achat King Jouet 100 € et de nombreux autres lots.
Salle Polyvalente Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apelbeaulieu43@gmail.com
English :
The Beaulieu private school organizes its annual Loto on Sunday February 8, 2026 at the Salle des Fêtes at 2pm.
Prizes up for grabs include a Switch 2, a hot-air balloon flight, a beer tapping machine, a 150? gift voucher, a 100? King Jouet gift voucher and many other prizes.
