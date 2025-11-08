Loto Salle des Beauroy Beine

Loto Salle des Beauroy Beine samedi 8 novembre 2025.

Loto

Salle des Beauroy Chemin de Beauroy Beine Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Les Pompiers de Chablis organisent leur loto. Nombreux lots, buvette et restauration sur place. .

Salle des Beauroy Chemin de Beauroy Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 92 15 95

English :

German : Loto

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Beine a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois