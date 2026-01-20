Loto Belhomert-Guéhouville

Loto

Venez participer au loto de Belhomert-Guéhouville et tentez de remporter des lots.Familles

Tentez de gagner des entrées au parc Astérix, télévision, Airfryer; Iphone 12, Bons d’achats, robots aspiration et bien dautres.

Restauration sur place et buvette, crêpes.

Sur réservation.

Organisé par l’APE de Belhomert et Saint-Maurice-Saint-Germain. .

Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 78 80 74 86

English :

Come and take part in the Belhomert-Guéhouville bingo and try your luck at winning prizes.

