Loto Belhomert-Guéhouville
Loto Belhomert-Guéhouville samedi 7 février 2026.
Loto
Belhomert-Guéhouville Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Venez participer au loto de Belhomert-Guéhouville et tentez de remporter des lots.Familles
Tentez de gagner des entrées au parc Astérix, télévision, Airfryer; Iphone 12, Bons d’achats, robots aspiration et bien dautres.
Restauration sur place et buvette, crêpes.
Sur réservation.
Organisé par l’APE de Belhomert et Saint-Maurice-Saint-Germain. .
Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 78 80 74 86
English :
Come and take part in the Belhomert-Guéhouville bingo and try your luck at winning prizes.
L’événement Loto Belhomert-Guéhouville a été mis à jour le 2026-01-20 par OTs DU PERCHE