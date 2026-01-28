Loto Salle socioculturelle Bellenaves
Loto Salle socioculturelle Bellenaves dimanche 8 février 2026.
Loto
Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Le Secours populaire français antenne de Bellenaves organise un loto dimanche 8 février à 14 heures à la salle socioculturelle de Bellenaves.
Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
English :
The Secours Populaire Français Bellenaves branch is organizing a bingo on Sunday February 8 at 2pm at the Salle Socioculturelle in Bellenaves.
L’événement Loto Bellenaves a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Val de Sioule