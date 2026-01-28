Loto Salle socioculturelle Bellenaves

Loto

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Le Secours populaire français antenne de Bellenaves organise un loto dimanche 8 février à 14 heures à la salle socioculturelle de Bellenaves.

.

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

English :

The Secours Populaire Français Bellenaves branch is organizing a bingo on Sunday February 8 at 2pm at the Salle Socioculturelle in Bellenaves.

