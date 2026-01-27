LOTO SALLE DES FETES Bérat
LOTO SALLE DES FETES Bérat dimanche 1 février 2026.
LOTO
SALLE DES FETES La Place Bérat Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
loto le dimanche 1er fevrier
BONS D’ACHAT DE 30 € À 500 € 12 .
SALLE DES FETES La Place Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
bingo sunday february 1
L’événement LOTO Bérat a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE