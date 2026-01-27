LOTO SALLE DES FETES Bérat

LOTO

SALLE DES FETES La Place Bérat Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

loto le dimanche 1er fevrier

BONS D’ACHAT DE 30 € À 500 € 12 .

SALLE DES FETES La Place Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

bingo sunday february 1

L’événement LOTO Bérat a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE