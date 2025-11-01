Loto Salle des fêtes Berd’huis
Loto Salle des fêtes Berd'huis samedi 1 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd'huis Orne
Début : 2025-11-01 20:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Ouverture des portes de la salle des fêtes à 18 heures Début des jeux à 20 heures Petite restauration sur place.
Réservation conseillée au 06 88 56 68 39. Organisé par le side-car cross 61.
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd'huis 61340 Orne Normandie +33 6 88 56 68 39
English : Loto
L'événement Loto Berd'huis a été mis à jour le 2025-10-06 par OT CdC Coeur du Perche