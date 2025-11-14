Loto Salle des fêtes Berd’huis
Loto Salle des fêtes Berd’huis vendredi 14 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne
Ouverture des portes de la salle des fêtes à 18h30. Début des jeux à 20 heures. Restauration sur place.
Réservation possible auprès de Matthieu au 06 99 03 56 99 ou 531317@lfnfoot.com
Organisé par AS Berd’huis football. .
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 99 03 56 99 531317@lfnfoot.com
