Loto Salle des fêtes Berd’huis

Loto

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Ouverture des portes de la salle des fêtes à 18h30. Début des jeux à 20 heures. Restauration sur place.

Réservation possible auprès de Matthieu au 06 99 03 56 99 ou 531317@lfnfoot.com

Organisé par AS Berd’huis football. .

