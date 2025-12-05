Loto

Berd’huis Orne

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Ouverture des portes de la salle des fêtes à 18h30 Début des jeux à 20h30 Petite restauration sur place.

Réservation conseillée au 06 88 56 68 39. Organisé par le side-car cross 61. .

Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 88 56 68 39

