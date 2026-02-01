Loto Salle des fêtes Berd’huis

Loto

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Ouverture des portes de la salle des fêtes à 18 h 30 Début des jeux à 20 heures Petite restauration sur place.

Réservation conseillée au 06 88 56 68 39. Organisé par le side-car cross 61. .

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 88 56 68 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Berd’huis a été mis à jour le 2026-02-02 par OT CdC Coeur du Perche