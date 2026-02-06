Loto Salle des fêtes Berd’huis

Loto

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Ouverture des portes de la salle des fêtes à 18h30. Début des jeux à 20 heures. Restauration sur place.

Réservation possible auprès de Matthieu au 06 99 03 56 99 ou 531317@lfnfoot.com

Organisé par AS Berd’huis football. .

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 99 03 56 99 531317@lfnfoot.com

English : Loto

L’événement Loto Berd’huis a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CdC Coeur du Perche