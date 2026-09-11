Loto Salle des fêtes Berd’huis

Informations pratiques

Berd’huis

Loto

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Ouverture des portes de la salle des fêtes à 18h30 – Début des jeux à 20h30- Petite restauration sur place. Réservation conseillée au 06 88 56 68 39. Organisé par le side-car cross 61. .

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 88 56 68 39

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English : Loto

L’événement Loto Berd’huis a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CdC Coeur du Perche