AGENDA · Berd'huis
Loto Salle des fêtes Berd’huis
vendredi 9 octobre 2026 · Salle des fêtes · Berd'huis
Informations pratiques
Berd’huis
Loto
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Ouverture des portes de la salle des fêtes à 18h30 – Début des jeux à 20h30- Petite restauration sur place. Réservation conseillée au 06 88 56 68 39. Organisé par le side-car cross 61. .
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 88 56 68 39
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English : Loto
L’événement Loto Berd’huis a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CdC Coeur du Perche
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