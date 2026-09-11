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AGENDA · Berd'huis

Loto Salle des fêtes Berd’huis

vendredi 9 octobre 2026 · Salle des fêtes · Berd'huis

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
30B Route de Bellême
Ville
61340 Berd'huis
Département
Orne
Tarif

Berd’huis

Loto

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Ouverture des portes de la salle des fêtes à 18h30 – Début des jeux à 20h30- Petite restauration sur place. Réservation conseillée au 06 88 56 68 39. Organisé par le side-car cross 61.   .

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 88 56 68 39 

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English : Loto

L’événement Loto Berd’huis a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CdC Coeur du Perche

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